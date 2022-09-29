Michy Batshuayi: 'Derbide gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi adına Beşiktaş maçının özel olacağını belirten Batshuayi, “Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak da temennimiz oynayacağımız büyük derbiyi kazanmak olacak. Başlangıç itibarıyla çok hazırlık süreci olmadı ama kendimi iyi hissediyorum. Milli maçtan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum, maça etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum. Bu katkıyı sağlayabilirsem takımıma yardımcı olacağım. Bana göre hediye takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim. Bir forvet oyuncusu olarak gol atmak benim görevim” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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