Mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz T. (29) idaresindeki 37 AAJ 018 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarındaki mıcırlar sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, çay kenarında durbildi. Kazada sürücü Cengiz T. ile eşi Arzu T. (26) ve çocukları H.S.T. (6), S.T. (4) ve H.M.T. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan sürücü Cengiz T. ile eşi Arzu T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir

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