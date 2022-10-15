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Miçotakis: 'Yunanistan arama çalışmalarında Türkiye'ye yardım etmeye hazır'

Miçotakis: 'Yunanistan arama çalışmalarında Türkiye'ye yardım etmeye hazır'
Miçotakis: 'Yunanistan arama çalışmalarında Türkiye'ye yardım etmeye hazır'

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Bartın'daki kömür madeninde meydana gelen patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı. Miçotakis, "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duymak üzücü. Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır" dedi.

Dendias'tan Çavuşoğlu'na taziye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiğini taziye mesajında, "Trajik can kaybından derin üzüntü duyduğunu" belirterek, "Yaslı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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