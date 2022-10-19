ABD basınında yer alan haberlere göre, çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı. Çalışanların işten çıkarılmasının şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 1'ini etkilediği ifade edildi. Dünya çapında 221 bin çalışanı bulunan Microsoft tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm şirketler gibi, iş önceliklerimizi düzenli olarak değerlendiriyor ve buna bağlı olarak yapısal düzenlemeler yapıyoruz. İşimize yatırım yapmaya ve önümüzdeki yıl içinde kilit büyüme alanları için işe alımlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.