Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen P.M.V. isimli şahıs, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kinsaşa'ya geri gönderilmek üzere İstanbul Havalimanına getirildi. Şahıs geri gönderme işlemleri devam ettiği sırada transit alanda rahatsızlandı.

Havalimanı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen şahsın yapılan tetkiklerinin ardından bağırsaklarında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. P.M.V. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ferhat Yasak



İLGİLİ HABER Midesinde uyuşturucu taşıyan Rus uyruklu kadın ve 1 kişi tutuklandı

İLGİLİ HABER Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü

İLGİLİ HABER İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinde 2 kilo uyuşturucu çıktı