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Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’dan Türkiye’ye gelen Nijeryalı uyuşturucu kuryesinin midesinde 1 kilo ağırlığında 82 kapsül uyuşturucu tespit edildi. Hastanede kontrolleri yapılan kurye polisteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

İstanbul'da, havayolu ile Brezilya'dan Türkiye'ye gelen Nijeryalı yolcudan şüphelenen polis, zanlının röntgen filminde midesinde 1 kilo gelen 82 kapsül uyuşturucu madde taşıdığını tespit etti. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart Pazartesi günü Atatürk Havaliman'ında Sao Paulo'dan havayolu ile İstanbul'a gelen Nijerya asıllı R.E. (22) adlı yolcunun durumundan şüphelenerek gözaltına aldı. Şüphelinin üst ve bagajında herhangi bir suç unsuru tespit edemeyen polis, yolcunun vücudunda taşıma yapılabileceğini değerlendirdi.

MİDESİNDEN 82 KAPSÜL UYUŞTURUCUSU ÇIKTI

Nijerya uyruklu R.E.'nin madde bağımlısı olabileceği ihtimaline karşı hastanede röntgen filmi çekilerek yapılan kontrollerinde, midesinde 82 ayrı kapsül içinde daralı ağırlığı 1 kilo gelen kokain maddesi taşıdığı anlaşıldı.

NİJERYALI UYUŞTURUCU KURYESİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Nijeryalı uyuşturucu kuryesi, polisteki sorgusunun ardından 8 Mart Cuma günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.  

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