İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesinde meydana geldi. Denizli istikametine gitmekte Önder Karaman'ın idaresindeki 20 V 4311 plakalı hafif ticari araç ile Burhan Kök yönetimindeki 20 ACY 134 plakalı midibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Önder Karaman yaralandı. O sırada yoldan geçen bir sürücü yaralı olan Karaman'ı hastaneye yetiştirmek için aracı ile ihbar üzerine olay yerine yaklaşan 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralının ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlattığını bildirdi.

Murat Kocabaş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.