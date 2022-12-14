Midibüs takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Niğde karayolu Çarıklı Mevkiinde meydana geldi. Durmuş T. (72)yönetimindeki 38 F 2537 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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