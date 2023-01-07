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Midilli Adası'nda deprem

Midilli Adası'nda deprem
Midilli Adası'nda deprem

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.29 kilometre uzaklıkta Midilli Adası'nda saat 04.52'de yerin 14 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Çanakkale Valiliği: İlimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır

Ege Denizi'nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adasında yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52'de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Midilli Adası'ndaki deprem Balıkesir'de de hissedildi

 

 


 

 

 

 

 

 



 

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