Midyat'ta 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Aramada, araçta çeşitli markalardan 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatılarak, araç içerisindeki şüpheli şahısın emniyete alınarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

Bilal Bedir



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