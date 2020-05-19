İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi
Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 500 lira olan 36 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

 Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler Nusaybin yolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde arama yaptı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 500 lira olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bilal Bedir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.