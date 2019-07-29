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Migren için gittiği hastanede hayatını kaybeden genç kız, gelinlikle uğurlandı

Migren için gittiği hastanede hayatını kaybeden genç kız, gelinlikle uğurlandı
Migren için gittiği hastanede hayatını kaybeden genç kız, gelinlikle uğurlandı

Edirne'de, migren şikayeti için gittiği hastanede tekrar fenalaşarak hayatını kaybeden hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç kız, son yolculuğuna tabutu üzerine konulan gelinlik ile uğurlandı.

Edirne iline bağlı Keşan'da yaşayan Gülsüm Kabayel, 24 Temmuz Çarşamba günü migren şikayeti için Keşan Devlet Hastanesine gitti. Burada kendisine verilen serum ve yapılan iğne tedavisinin ardından evine gönderildi. Ancak bir süre sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşmasının üzerine tekrar hastaneye getirildi. Burada tedavisi yapılamayan genç kız daha sonra Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi ancak yoğun bakıma alınan Kabayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Edirne'den Keşan'a getirilen genç kızın cenazesi, İki Şerefeli Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Enez yolu mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.  

Emre Akarca
 

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