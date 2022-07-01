Mihael Zgank ve Kayra Sayit'ten altın, Nurcan Yılmaz'dan bronz madalya

19. Akdeniz Oyunları'nın devam ettiği Cezayir'in Oran kentinde judo müsabakalarının kapanış gününde; erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ve kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit Oyunlar şampiyonu olurken, kadınlar 70 kiloda Nurcan Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Judo dalında ülke sıralamasında Türkiye; 3 altın ve bir bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank direkt çeyrek finalde Makedon Andrej Chakarovski'yi ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Judokacı bu turda İspanyol Tristani Mosakhlishvili'yi altın skorda ipponla yenerek finale yükseldi. Zgank, Yunan Theodoros Tselidis'i altın skorda ipponla (3 shido) yenerek oyunlar şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlarda +78 kiloda Kayra Sayit direkt çeyrek finalde karşılaştığı Sırp Milica Zabic'i, yarı finalde Hırvat Ivana Maranic'i ipponla yenerek adını finale yazdırdı. Altın madalya karşılaşmasında Tunuslu Nihel Cheikh Rouhou'yu waza-ari puanıyla yenen Sayit oyunlar şampiyonu unvanını kazandı.

Kadınlar 78 kiloda Nurcan Yılmaz bronz madalya için Cezayirli Kouthar Ouallal'ı waza-ari ile yenerek bronz madalya ile üçüncülük kürsüsünde yer aldı. 100 kiloda Mert Şişmanlar bronz madalya karşılaşmasında Sırp Aleksandar Kukolj'a yenildi ve sıkletinde 5. oldu.