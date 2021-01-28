Mihalgazi'nin 700 yıllık kılıcı Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilenmeye başladı

Osmanlı Devletine ait günümüze ulaşan en eski eser olan Abdullah Mihalgazi'ye ait yaklaşık 700 yıllık kılıç, Harbiye Askeri Müzesinde sergilenmeye başlaması Bilecikliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Harbiye Askeri Müzesinde, Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eser olarak Orhan Gazi'nin miğferi sergilenirken müzeye ait depolarda yapılan envanter çalışmaları sırasında tespit edilen Mihalgazi'ye ait olan Kılıç, en eski eser olarak tespit edilerek, kayıt altına alındı. Mihalgazi'nin kılıcının sergilenmesinin ardından İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Harbiye Askeri Müzesine ziyarette bulundu.

"Osman Bey ve silah arkadaşı Abdullah Mihalgazi'yi rahmet ve minnetle yâd ediyorum"

Kaymakam Açıkgöz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ''Türbesi ilçemizde bulunan Abdullah Mihalgazi'ye ait yaklaşık 700 senelik bu kılıcın bulunması, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Abdullah Mihalgazi'ye ait türbede Valimiz Bilal Şentürk'ün himayelerinde ciddi bir yenileme ve peyzaj çalışması başlattık. Çalışmalarımız henüz tamamlanmış değil ama bu yıl haziran ayında 694'üncüsü düzenlenecek olan 'Abdullah Mihalgazi'yi Anma' törenlerine kadar türbemizdeki çalışmalar bütünüyle bitecek ve türbe bambaşka bir görünüme kavuşmuş olacak. Bizler İslam'a ve insanlığa böylesine büyük hizmetler etmiş ecdadımız için ne yaparsak yapalım, ne kadar gayret gösterirsek gösterelim bunu kâfi göremeyiz. Bu kılıcın bulunması vesilesiyle Osman Bey ve silah arkadaşı Abdullah Mihalgazi'yi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Kılıcın bulunmasında emeği geçen herkese ilçemiz ve ecdadımız adına şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

Kaymakam Açıkgöz, Abdullah Mihalgazi'nin kılıcının bulunduğu tabloyu, Harbiye Askeri Müzesi Komutanı Albay Ömer Faruk Arslan'a, Albay Erhan Altunok'a ve Fatih Belediye Bakanı Ergün Turan'a hediye etti.

1327 yılında Yenişehir'de vefat eden ve Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'e defnedilen Abdullah Mihalgazi, aslen Bizans İmparatorluğu'nun Harmankaya Tekfuru iken Osman Gazi'ye bağlı Eskişehir Beyi ile yaptığı savaşta esir düşmüş, yiğitliği ve kahramanlığı sebebiyle Osman Gazi tarafından affedilmiştir. 1313 yılında Müslüman olarak 'Abdullah' adını alan Mihalgazi, Osman Gazi ile iyi bir dostluk kurarak onunla birlikte bütün savaşlara katılmıştır.

Cem Kaan Toka

