Mıkolayiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Kim: 'Eğer savaşmak müzakere etmekten daha pahalıysa, müzakere edecekler'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Mıkolayiv şehri Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim basın toplantısı düzenledi. Kim, "Rus işgalcilerin yaptıkları müzakereler tarafından değiştirilmedi. Çünkü her şeyin savaş alanında kararlaştırılacağına inanıyorum. Başka çareleri yoksa geri çekilirler. Çünkü şu anda güney yönü de dahil olmak üzere güçlerini artırıyorlar ve çatışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi. Bu savaşın herhangi bir savaş gibi müzakereler ve anlaşmalarla sona ereceğini aktaran Kim, “Ama hepsi askeri duruma bağlı. Eğer savaşmak müzakere etmekten daha pahalıysa, müzakere edecekler" dedi.

"İki yıl daha ekmek kıtlığı yaşamayacağız"

Büyük sorunun ihracat için başka ülkelere gönderilmesi gereken ve savaş nedeniyle depolarda kalan tahıl stokları olduğunu aktaran Kim, iki yıl daha ekmek kıtlığı yaşamamak için yeterli tahıl stoku olduğunu açıkladı. Lojistikle ilgili zorluklar olduğunu kaydeden Kim, teslimatların çoğunun deniz yoluyla yapıldığını ve bu rotanın artık Rusya tarafından engellendiğini aktardı. Kim, “Mıkolayiv'de ekmek olacak, çünkü 2 yıllık stoklarımız var. İhracat depolarımız dolu, tahılı çıkaramıyoruz. Sorun o değil. Ekilmesi gereken değil, hasat edilmesi gereken çok sayıda kış mahsulümüz var. İkincisi, bunun işe yaraması için çiftçilere ödeme yapılması gerekiyor, böylece başka bir şey için paraları olsun, böylece çalışmaya devam edebileceklerinden emin olsunlar. Bu nedenle, lojistikten bahsediyorum. Sadece ekmek değil, Mıkolayiv'den tahıl ihraç etmek gerekiyor” dedi.

Abdullah Ünver