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Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binasının Rus füzesi tarafından vurulmasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Mikolayiv’de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürürken, Mikolayiv'deki valilik binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde füze saldırısına uğrayan binada büyük hasar oluştu.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı. Binadan kurtarılan bir kişi, “Benim bulunduğum katta bir kadın öldü. Size ne söyleyebilirim ki? Ona sarıldım ve aradan 2 dakika geçti” dedi.

Kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama çalışmalarına devam ederken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

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