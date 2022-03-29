Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürürken, Mikolayiv'deki valilik binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde füze saldırısına uğrayan binada büyük hasar oluştu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı. Binadan kurtarılan bir kişi, “Benim bulunduğum katta bir kadın öldü. Size ne söyleyebilirim ki? Ona sarıldım ve aradan 2 dakika geçti” dedi.
Kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama çalışmalarına devam ederken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.