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Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 28'e yükseldi

Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 28'e yükseldi
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 28'e yükseldi

Ukrayna’ya bağlı Mikolayiv'de Rus ordusunun 29 Mart'ta vurduğu valilik binasındaki can kaybı 28’ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 37. gününde devam ederken, 29 Mart'ta füzeyle vurulan Mikolayiv valilik binasındaki bilanço ağırlaşıyor. Acil Durumlar Servisi'nden yapılan son açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi. Bir kısmı yıkılan binanın enkazından 27 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 1 kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Rus ordusunun füzeyle 29 Mart yerel saatle 08.45'te 9 katlı valilik binasını hedef alması sonucu binanın orta bölümü yıkılmıştı.

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