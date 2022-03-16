Mikrofiber filtreli çamaşır makinesi su kaynaklarını koruyor

Vestel, sürdürülebilir ve ekosisteme saygılı üretim yöntemlerinin yanı sıra geliştirdiği teknolojilerle doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan şirket açıklamasına göre su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği, atıkların azaltılması, çevreci ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlara katkı sağlayan Ar Ge, girişimcilik ve inovasyon çalışmaları gerçekleştiren Vestel, iklim kriziyle gönüllü olarak mücadele ediyor.

158 ülkeye ulaştırdığı teknolojisiyle bireylerin hayatına dokunurken aynı zamanda karbon ayak izlerinin de azaltılmasına destek oluyor. Günümüzde okyanuslarda kişi başı 200 milyon mikrofiber parçacık olduğu tahmin ediliyor. Gıda zincirine karışarak insan vücudu için de tehlike oluşturan bu parçacıkların yüzde 35'i çamaşır makinesi kaynaklı. 5 kilogramlık çamaşırdan yaklaşık 700 bin mikrofiber parçacık çıkabiliyor. Sonuç olarak her yıl yarım milyon ton mikrofiber, atık su arıtma tesislerince de ayrıştırılamadığından su kaynaklarına karışıyor. Avrupa'da mikrofiber filtre kullanımı ile ilgili regülasyon çalışmaları devam ederken bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek için harekete geçen Vestel, mikrofiber filtreli çamaşır makinesi geliştirdi. Dünya Su Günü'ne yaklaştığımız bu günlerde suyu korumaya dikkat çeken Vestel, geliştirdiği teknoloji ile hem doğayı hem insan sağlığını koruyor.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirdiklerini belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, “Vestel fabrikalarında sürdürülebilir yöntemlerle ürettiğimiz teknolojiyi, insanlar ve doğa için fayda oluşturacak şekilde tasarlıyoruz. Bu alandaki öncü konumumuz ve vizyoner yaklaşımımızla uluslararası saygın test kuruluşları tarafından ‘rekortmen' olarak nitelendirilen onlarca çevre dostu ürün geliştirdik. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na sağladığımız katkıyı sürekli artırıyor, sürdürülebilir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, henüz Avrupa'da regülasyon çalışmaları devam ederken geliştirdiğimiz mikrofiber filtreli çamaşır makinemizle doğa için oluşturacağımız pozitif değeri artırdık. Sürdürülebilirlik alanında sorumluluk almaya ve çevre odaklı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.