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Mil-Diyanet Sen'den LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçe

Mil-Diyanet Sen'den LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçe
Mil-Diyanet Sen'den LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçe

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), LGBT derneklerinin kapatılması için 1 Şubat’ta İçişleri Bakanlığına dilekçe vereceklerini açıkladı.

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Mil-Diyanet Sen'den yapılan açıklamada, sendika olarak harekete geçmenin zamanının geldiği ifade edilerek, Türkiye'de faaliyet gösteren eşcinsel LGBT derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına dilekçe sunacakları belirtildi. Açıklamada, “Tüm basın ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte halkımızı, dilekçeyi vereceğimiz 1 Şubat 2021 Pazartesi günü ve saat 14.00'de İçişleri Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamamıza destek vermeye davet ediyoruz. Çünkü ‘önce ahlak ve maneviyat'” ifadelerine yer verildi.

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