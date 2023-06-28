Milan, Marco Sportiello'yu kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, son olarak Atalanta forması giyen 31 yaşındaki kaleci Marco Sportiello'yu kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlılar, İtalyan oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 15 karşılaşmaya çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Sportiello, Milan'da 57 numaralı formayı giyecek.

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