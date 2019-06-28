Milan talep etti, UEFA, Avrupa'dan men etti

Serie A'da 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde eden Milan, kendi talebi üzerine Avrupa Ligi'nden men edildi. CAS'ta yapılan yargılama sonucunda ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalma ihtimali bulunan İtalyan kulübü, bu ekonomik yaptırımların yerine, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmemeyi seçerek men edilme talebinde bulundu.

UEFA da, Milan'ın talebini yerine getirerek Avrupa Ligi'nden men etti. 2015-2018 yıllarında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle CAS'ta yargılanan kırmızı-siyahlılar, ekonomik yaptırıma maruz kalsaydı, 3 milyon Euro'luk bonservis harcaması hakkıyla sezona başlayacaktı. Ayrıca Milan'a uygulanması düşünülen ekonomik yaptırımlar arasında kulübün kasasının yarısının korunmak üzere UEFA'ya teslim edilme maddesi de vardı.