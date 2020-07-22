Milan'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor. Milan'da forma giyen yıldız futbolcu, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin başlamasından sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Sassuolo ile deplasmanda oynayan Milan'da milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'in attığı 2 golün de asistini yaptı.

10 maçın 7'sinde skora katkı

26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrasında 9'u Serie A, 1 de İtalya Kupası'nda olmak üzere oynadığı 10 resmi müsabakanın 7'sinde skora katkıda bulundu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 7 de asist yaptı. Hakan, pandemi öncesinde oynadığı 26 müsabakada ise 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Milan, Serie A'da ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İtalyan temsilcisinin bu performansında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun payı büyük bulunuyor.

Oğuzhan Ort