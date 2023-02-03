Milano derbisi Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en çok izlenen derbilerinden olan Milano derbisini seyircileriyle buluşturuyor. Milan karşısında oynadığı İtalya Süper Kupası maçını kazanarak kupayı müzesine götüren Inter, Serie A'da Napoli'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Inter'in ev sahipliğinde 5 Şubat Pazar günü oynanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi potasını doğrudan etkiliyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak. Milan, Inter karşısında çıktığı 305 maçın 116'sını kazanırken, Inter 110 müsabakada sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Milano derbisindeki 306. randevu Tivibu üzerinden S Sport 2'de canlı izlenebiliyor.

Inter, Napoli'yi kovalıyor

Serie A'da 21. hafta mücadeleleri oynanırken, Napoli farklı liderliğini sürdürüyor. Puan tablosunda beşinci sırada olan Milan'a karşı yalnızca 2 puan fark atabilen Inter, alacağı olası bir mağlubiyetle beşinciliğe kadar gerileyip Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalabilir. Hakan Çalhanoğlu'nu geçtiğimiz sezonun başında rakibi Milan'dan kadrosuna katan Inter, hücum hattındaki tecrübeli isimlerle fark oluşturuyor. Dünya Kupası arası dönüşünde iyi form grafiği çizen Inter, 6 karşılaşmada 4 galibiyet aldı. Lider Napoli'yi bu sezon yenebilen tek takım olan Inter, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kritik virajdan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Son şampiyon sendelemeye devam ediyor

Serie A'da zorlu bir yıl geçiren Milan, Napoli dominasyonunun gölgesinde kaldı. Juventus'a verilen puan silme cezasının ardından puan cetvelinde bir sıra yükselen Milan, ezeli rakibi Inter'le puan farkını koruyor. Inter karşısında alacağı galibiyetle ikinci sıraya yükselme ihtimali bulunan Milan'da Stefano Pioli sezonun en önemli sınavına hazırlanıyor. Milan, İtalya Süper Kupası finalinde Inter karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin yanında ligde de galibiyete dört maçtır hasret kaldı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 11 yıllık kupa hasretine son veren Milan'da mayıs ayında geçirdiği diz ameliyatı sonrası antrenmanlara yeni başlayan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in maç kadrosunda olması beklenmiyor. Dünyanın en çok seyredilen derbilerinden olan Milano derbisi, 5 Şubat Pazar günü saat 22.45'te Tivibu üzerinden S Sport 2'den naklen yayınlanacak. Serie A, La Liga ve daha birçok lig ve kupa maçı Tivibu'dan izlenebiliyor.

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