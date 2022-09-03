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Milano derbisinde 3 puan Milan'ın

Milano derbisinde 3 puan Milan'ın
Milano derbisinde 3 puan Milan'ın

Serie A'nın 5. haftasında Milano derbisinde Milan evinde karşılaştığı Inter'i 3-2 mağlup etti.

 Serie A'nın 5. haftasında Milano derbisinde Milan evinde karşılaştığı Inter'i 3-2 mağlup etti.
Serie A'nın 5. haftasında Milano derbisinde Milan evinde Inter ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip 21. dakikada Marcelo Brozovic'in golü ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takımı 28. dakikada Rafael Leao ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 54. dakikada Olivier Giroud ve 60. dakikada da Rafael Leao bir kez daha sahneye çıktı ve Milan skoru 3-1'e getirdi. Inter daha sonra 67. dakikada Edin Dzeko'nun golü ile farkı 1'e indirdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca derbiyi Milan, 3-2 kazandı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Milan puanını 11'e çıkarırken, bu sezonki ikinci mağlubiyetini alan Inter 9 puanda kaldı.
Milan gelecek hafta Sampdoria'ya konuk olacak. Inter ise Torino ile evinde mücadele edecek.

Oğuzhan Ort

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