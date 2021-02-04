Milas Belediyesi Başkanı Tokat'tan Kabe'i Muazzama'ya saygısızlık yapanlara destek

Açıklamasında çoğunluğu üniversite öğrencisi olmayan ve bir çoğunun çeşitli terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen kişileri üniversite öğrencisi olarak lanse eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, eline aldığı 159 rakamı yazılı kağıt ile poz verdi.

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri öğrencilerin masum bir demokratik taleplerini dile getirme eylemi olarak nitelendirerek, “Öğrencilerin demokratik taleplerine karşı yapılan saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Boğaziçili öğrencilerin taleplerinin bir an önce değerlendirilmesini talep ediyor, gençlerin demokratik haklarını kullanmalarına izin verilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gençler toplumun itici gücü, aydın beyinleridir. Demokratik hakkını kullanan ve düşüncelerini ifade eden gençlere yönelik gerçekleştirilen şiddet ülkenin ve demokrasinin geleceğine karşı yapılan bir saldırıdır” diyerek yetkililerce terör örgütü ile iltisaklı olduğu belirtilen bu kişilerin eylemlerine müsaade edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin demokratik hak ve taleplerine olan saygımız ve desteğimiz tamdır” diyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Atatürk'ün izinde daima geleceğe bakan gençlerinin hiçbir zaman aşağı bakmayacağına olan inancımla demokrasinin ve insan hak ve özgürlüklerinin önemini bir kez daha ifade ediyor herkesin yaşanan olaylara bu pencereden bakmasını bir kez daha diliyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kılınç