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Milas ve Denizli'de tefecilik operasyonu 4 gözaltı

Milas ve Denizli'de tefecilik operasyonu 4 gözaltı
Milas ve Denizli'de tefecilik operasyonu 4 gözaltı

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla’nın Milas ilçesi ile Denizli merkezde eş zamanlı 5 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Milas'ın Çomakdağ Mahallesi'nde tefecilik yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametgahlarında, araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 75 adet av tüfeği fişeği, 51 adet senet kağıdı, 3 adet ibraneme, 4 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar ve 11 adet borç defteri ele geçirildi.
13 mağdur şahıs tespit edilirken, şüpheliler M.D.A., M.A., A.Ö. ve A.Y.A.'nın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Oktay Çayırlı
 

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