Milas'ta alacak verecek kavgasında 2 kişi öldü

Olay, Karacahisar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yol kenarında yatan T.K. (42) isimli şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri Ş.Ş.'ye (45) ait olduğu öğrenilen cesedi ise bir evin bodrum katında buldu. Jandarma ekipleri iki şahsın da silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederek, olayla ilgili araştırma başlattı.

Aykut Kurt - Oktay Çayırlı

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