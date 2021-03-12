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Milas'ta ele geçirildi Elmastan daha değerli

Milas'ta ele geçirildi Elmastan daha değerli
Milas'ta ele geçirildi Elmastan daha değerli

Muğla’nın Milas ilçesinde KOM Ekiplerince 5 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda elmastan daha değerli olan painete taşı ele geçirildi. 1 karatı 60-70 bin dolar arasında değişen painete taşından bin 500 gram ele geçirilirken 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği Ekiplerince Milas'ta 7 ayrı şahsın kaçak kazı yaptıkları, ikametlerinde tarihi eser ve değerli maden bulundurdukları ve bu tarihi eserlerin satışını yapacakları bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. 5 ayrı adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, bir karatı 60-70 bin dolar civarında olan toplamda bin 500 gram elmas taşından daha değerli olan painete taşı ile 2 adet tarihi eser aramada kullanılan dedektör ve biri yarı otomatik olmak üzere 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ön inceleme raporu için Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü görevlilerine gösterilen painete taşlarının değerli taşlar olduğu 1 karatının 60-70 bin dolar aralığında olduğu öğrenilirken, yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Oktay Çayırlı
 

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