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Milas'ta eski bina çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı

Milas'ta eski bina çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı
Milas'ta eski bina çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı

Muğla’nın Milas ilçesinde etkisini gösteren yağışlar eski bir binanın çökmesine neden oldu. Binanın çökmesi sonucu park halindeki iki araç enkaz altında kaldı.

Milas'ta, Hacıilyas Mahallesi açık pazar yerinde bulunan, eski bina ilçede son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışların etkisine dayanamayarak, park halinde bulunan iki aracın üstüne göçtü. 

Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, iki otomobil hasar gördü. Araçlardan 20 P 2516 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, 48 YM 212 plakalı otomobil de ise hafif zarar oluştu.
Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, Milas Belediyesi ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. 

Çağrı Purma
 

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