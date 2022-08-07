Milas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Milas ilçesi Alatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Argun (33) idaresindeki P-035-DZ Hollanda plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Y.U. (35) ile B.K.'yi (31) kurtararak sağlık ekiplerine teslim ederken, araç sürücüsü Recep Argun ile araçta yolcu olarak bulunan Çağatay Keçeli'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Oktay Çayırlı

