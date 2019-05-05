Milas'ta feci kaza: 2 ölü, 42 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Milas-Söke karayolu Milas Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Milas terminalinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan özel bir firmaya ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Savaş alanına dönen Milas-İzmir karayolunda adeta can pazarı yaşandı.

Kazada otobüs şoförü Yılmaz Alık ve yolcu Ersin Aksoy hayatını kaybederken, 3'ü ağır 42 yolcu ise yaralandı. Ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine 1'i ağır olmak üzere 31 yaralı, Yatağan Devlet Hastanesine 1'i ağır olmak üzere 4 yaralı, Milas Özel İzan Sağlık Hastanesine 1'i ağır 6 yaralı kaldırılırken, 1 yaralı da Bodrum Acıbadem Hastanesine sevk edildi. Kaza yapan otobüste 43 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 46 kişi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.