Millenicom'un yeni genel müdürü Ömür Önk oldu

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdinglerinden biri olan SOCAR Türkiye iştiraklerinden Millenicom'da genel müdürlük görevine Ömür Önk getirildi. Bu görevi bir süredir vekaleten yöneten Ömür Önk'ün asaleten ataması da gerçekleştirilmiş oldu. Sabit geniş bant internet sektörünün son zamanlarda yaptığı büyüme atağıyla dikkat çeken şirketi Millenicom genel müdürlüğüne getirilen Ömür Önk, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdi. İş hayatına KPMG Türkiye'de başlayan Önk, çeşitli yatırım ve özel sermaye şirketlerinde yatırım bankacılığı, şirket birleşme ve devralması alanlarında çalıştı.

2014 yılında CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder unvanına hak kazanan Ömür Önk, 2015 yılında Global Yatırım Holding'de çalışırken dünyanın önde gelen iş okullarından INSEAD'dan (Institut Européen D'administration Des Affaires) kabul alarak Fransa ve Singapur'da MBA eğitimini tamamladı.

Türkiye'ye döndükten sonra Revo Capital'de CFO olarak çalışan Ömür Önk, 2019 yılında SOCAR Türkiye'ye katılarak EWE Holding'in satın alımı sürecinde çalıştı. Satın alım sonrası 2019 sonuna kadar vekaleten CFO görevini yürüttü. Ömür Önk, Temmuz 2020 itibari ile Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Millenicom'a katıldı. 1985 doğumlu olan Ömür Önk, Şubat 2022 tarihi itibari ile vekaleten, 1 Eylül 2022 itibariyle ise asaleten Millenicom Genel Müdürü oldu.



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