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Millet Cami'nde bayram namazını kılan Davutoğlu'na depremzede tepkisi

Millet Cami'nde bayram namazını kılan Davutoğlu'na depremzede tepkisi
Millet Cami'nde bayram namazını kılan Davutoğlu'na depremzede tepkisi

Bayram namazını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Cami'nde kılınan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir depremzede tepki göstererek, "Nurdağı'na hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor" dedi.

Millet Cami'nde bayram namazını kılan Davutoğlu'na depremzede tepkisi - Tıkla İzle

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bayram namazını kıldı. Fatih Millet Cami'nde bayram namazı kılan Davutoğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı depremzedeler Davutoğlu'na ilgi gösterirken, bir depremzede ise tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen bir depremzede, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, HDP'nin de destek verdiği Millet İttifakı'nda yer almasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Ahmet Davutoğlu, Nurdağı'na gelmiş. Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor. Nereye gittiği bilmiyor. Biz bu adamdan böyle bir şey ummuyorduk. Nereye gidiyor belli değil. Yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi. Davutoğlu, ilçedeki programında depremzedelerle bir araya geldi.

Recep Tuncer
 

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