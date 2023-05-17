Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur seçim stratejisi ve kampanya çalışmalarının görüşüldüğü öğrenildi.
Muhammed Musab Gümüşer
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