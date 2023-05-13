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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti - Tıkla İzle

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime bir gün kala beraberindeki onlarca gençle beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu ve beraberinde gençler, mozoleye karanfil bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulundu.
Öte yandan, Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını sonlandırmış oldu.

Muhammed Musab Gümüşer - İbrahim Berat Yılmaz
 

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