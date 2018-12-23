Milletin gündemi ekonomi

AK Parti yönetimi, yerel seçimlere hazırlık kapsamında sık sık yapılan kamuoyu yoklamaları ile vatandaşın beklentilerine göre politika üretirken, bir yandan da MHP ile yürütülen seçim iş birliğinin sahaya yansımalarını ölçtü.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ile MHP arasındaki seçim iş birliğinin, her iki partinin seçmen tabanından da destek geldi. ‘Cumhur İttifakı'ndan' memnuniyet düzeyinin sorulduğu kamuoyu yoklamalarında, AK Parti seçmeni yüksek bir oranda ittifaka destek verirken, MHP seçmeni, destek konusunda AK Parti'nin gerisinde kaldı. Ancak, her iki parti tabanının destek oranının birbirine yakın olduğu ifade edildi.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde ayrıca uzun zamandır, ekonomik problemler ilk sırada yer alıyor. İşsizlik, geçim sıkıntısı ve enflasyon başlıkları altında toplanan ekonomik problemlerin, diğer problemlerle arasındaki makasın açıldığı belirtiliyor. AK Parti kurmayları “Daha önce ‘Türkiye'nin en önemli problemi nedir?' diye sorulduğunda genellikle terör çıkardı, şimdi terör konusu ikinci sıraya geriledi, ilk sırada ekonomik problemler çıkıyor. Elbette bunun sahaya yansımaları olacaktır. Ama bu yansımayı en aza düşürmek için politika üretilecek” dedi.

YÜZDE 20-25 KARARSIZ

Kamuoyu yoklamalarında kararsızların oranının da yüzde 20-25 bandında olduğu görüldü. AK Parti kurmayları, bu oranının yüzde 8-10 civarındaki bölümünün sandığa gitmeyi düşünmediğine dikkat çekerek, “Sandığa gitmeyecek bu seçmen kitlesinin büyük bölümü aslında AK Parti seçmeni. Kararsız dediğimiz kitle, bir şekilde sandığa gittiğinde kararını vererek oyunu kullanıyor. Ama sandığa gitmeyi düşünmeyenlerin oranı ilk kez bu kadar yüksek çıkıyor. Ana hedef, bu kitlenin sandığa gitmeme gerekçelerini ortadan kaldırarak, oy kullanmalarını sağlamak olacaktır” değerlendirmesini yaptı.