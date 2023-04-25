Milletvekili adayları sabah işe giden vatandaşlara kahvaltı ikramında bulundu

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem, AK Parti 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Harun Çelik İncirli Metrobüs, Şirinevler Meydan ve Kadıköy'de çay, sandviç, çorba ve Simit ikramında bulundu. Milletvekili adayları bir yandan simit ikramında bulunurken bir yandan da vatandaşların sorunlarını dinleyerek not aldı. Milletvekili Adayı İsmail Erdem minibüs ve otobüse girerek şoför ve yolculara tek tek sandviç ikram etti. Sabah işe gitmek için yola koyulan birçok vatandaş yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

“Gelen dualarla uğurluyor bizi”

İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Şirinevler Meydan'da olduklarını dile getiren AK Parti 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Harun Çelik, “İşe giden kardeşlerimize simit, çay ve çorba ikramlarında bulunuyoruz. Vatandaşlarımız ile bir simit bahanesiyle bir arada olmak bize büyük keyif veriyor. Vatandaşlarımızın seçimlerden çok umutlu olduğunu görüyoruz, bunlara şahit olmak bizi ayrıca gururlandırıyor. Gördüğünüz gibi gelen, dualarla uğurluyor bizi, vatandaşımız ‘İnşallah reis yeniden alacak' diyorlar. Amacımız burada vatandaşlarımız ile birlikte olmaktı; nihai amacımıza ulaşmış olduk” diye konuştu.

“Hizmet etmek temel şiarımız”

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı İsmail Erdem, “Bugün burada keyifli bir zaman geçiriyoruz. Vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Seçimlere az bir zaman kaldı. Vatandaşlarımızın başta sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize ve milletvekili adaylarımıza teveccühü çok büyük. Yapılan ikramlarımızı da kabul ediyorlar. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlarımıza sandviç ve çay ikramında bulunduk. Hizmet etmek bizim temel şiarımız. Kozyatağı'nda yoğun bir trafik akışı var. Buradaki vatandaşlarımızla hâsbihal ettik” dedi.

“AK Parti için elimizden geleni yapacağız”

AK Parti'yi her seçimde desteklediklerini ifade eden Volkan Yağız, “Başka lider göremiyorum. Her zaman AK Parti diyoruz. Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları ortada, söylenenler ortada, hedefleri ortada. İsmail Erdem Bey'i de zaten Sancaktepe'den biliyoruz. Sancaktepe'de yaptığı işleri de biliyoruz. Ataşehir Belediye Başkan Adayı olduğu zamanda da oyumuzu ona attık. AK Parti için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“AK Parti'miz olmaz ise ülkemiz elden gider”

Yapılan ikramlardan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Nurettin Arvas, “AK Parti'miz olmaz ise ülkemiz elden gider. Ülkemizin dış ülkelere satılmaması için AK Parti'nin gelmesi lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekiyor” dedi.

“3 kez ameliyat oldum 5 kuruş para dahi ödemedim”

Simit ikramından alan Fatma Kurtuluş, “ ikramlardan dolayı memnun olduk, mutluyuz. Ben de erkenden alışverişe gelmiştim, standı görünce hemen uğradım. Ben yakın zamanda 3 kez ameliyat oldum 5 kuruş para dahi ödemedim. Daha ne isteyeyim ki; memleketlim olduğu için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı daha çok seviyorum, oyumu Ak Parti'ye vereceğim” dedi.

“Güzel çalışıyorlar ve sahada sürekli aktif olduklarını görüyoruz”

AK Parti'nin yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu ve yapılan projelerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Murat Taş, “Benim için en güzel hizmetlerden bir tanesi bu şekilde halkın içinde olunarak yapılması daha önemlidir. Hizmetlerinden dolayı bütün AK Parti'ye ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel çalışıyorlar ve sahada sürekli aktif olduklarını görüyoruz” dedi.

“Yapılan hizmetleri görmek gerekiyor”

Millet odaklı hizmetin AK Parti'nin temelinde olduğunu gördüklerini ifade eden Metin Temel, “ Büyük hizmetlerin hepsini görmek lazım. Bugün burada yapılan sadece küçük bir hizmettir asıl olan büyük hizmetleri göz ardı etmeden anlamak. Gerçek yapılan hizmetleri görmek gerekiyor ama görmüyorlar” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emre Baba

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