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Milletvekili Güneş'ten, Çebi'ye tebrik

Milletvekili Güneş'ten, Çebi'ye tebrik
Milletvekili Güneş'ten, Çebi'ye tebrik

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün olağan üstü seçimli genel kurulunda kulüp başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’yi tebrik telgrafıyla kutladı.

Güneş, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin büyük spor kulüplerinden, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanlığı'na seçilmenizden dolayı şahsınızı samimiyetle kutlarım. Karabüklü bir hemşehriniz ve Karabük Milletvekili olarak, sizi ülkemizin bu güzide kulübünün Başkanlığında görmek bizi ziyadesiyle gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Başkanlık görevinizde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile ulusal ve uluslararası önemli sportif başarılara imza atmanızı yürekten temenni eder, başkanlığınızın Beşiktaş Camiasına ve Türk Sporuna hayırlı olmasını dilerim.”

Rıdvan Bostancı

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