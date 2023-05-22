Milletvekili kayıtları devam ediyor

28. Dönem milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde yapılıyor. MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal TBMM Şeref Holü'ne gelerek kaydını yaptırdı. Konal gazetecilere 28. Dönem milletvekili olmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu belirtti. Konal, şehir plancısı olarak deneyimlerini nasıl paylaşacağına ilişkin soruya, "Hem bölgesel hem Türkiye'de planlama üzerine büyük problemler var. Sayın Bakanlarımızla Genel Merkezimizin nezdinde projelerimizi ortaya koyacağız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda da Konal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimleri bizden daha önemli. Burada Giresun milletvekili olarak bulunuyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışıyoruz. Bu gece itibarıyla Giresun'da çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Niğde'ye döneceklerini söyleyerek, 12 yıl sonra Niğde'de partilerinden milletvekili çıktığını aktardı. Sahalarda olduklarını ifade eden İnce, "Tarım alanında Meclis çalışmalarına katkı vereceğim" diye konuştu.

Eşi Sevim İnce de teşekkür ederek, vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz





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