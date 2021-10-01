Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları

Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni'de devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara'da bir dizi görüşmeler yaptı.

Milletvekili Toprak ve Başkan Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret ederek Besni ilçesinin yatırımları ve başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

Adıyaman'ın hak ettiği her yatırımı alacağını ve sürekli takipçisi olduklarını belirten Milletvekili Toprak, “Ulaşım ve alt yapı yatırımları ve planlanan diğer yatırımlar gibi yapılması gereken kamu hizmetlerinin Besni ilçemize kazandırılması noktasında ilgili bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlükler nezdinde görüşmeler yaparak, istişarelerde bulunduk. İlçemizin temel taleplerini ileterek gerekli adımın atılmasını sağladık. Besni'mizde Bismillah dediğimiz her yatırımı İnşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. İlgi ve alakaları için kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cihan Kizir