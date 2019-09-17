Milletvekili Tutdere'den badem açıklaması

Çiftçinin 45 TL olarak açıklanmasını beklediği badem taban fiyatının 38 TL olarak belirlendiğini belirten Milletvekili Tutdere, “Üretici devletten kuruyan ağaçları için destek beklerken, taban fiyat 40 liradan 38 liraya düşürüldü. Üretici 45 liraya yükselmesini bekliyordu. Hayat pahalılığı bu kadar şiddetliyken, hükumetten de üreticinin yanında olan gerçekçi politikalar bekliyoruz. Bu gidişle yerli badem hayal olacak. Çiftçilerimiz can çekişiyor, ürünler hak ettiği değere satılmıyor. Hükumeti bu konuda tedbir almaya davet ediyorum.

Badem üreticisi devletten kuruyan ağaçları için destek beklerken, şimdi de taban fiyatları 40 liradan 38 liraya düşürüldü. Hükumetten günübirlik değil, gerçekçi çözüm politikaları bekliyoruz.

Çiftçi tarım kooperatiflerine olan borçlarını ödemekte güçlük çekiyor, badem üreticileri fazla yağışlar nedeniyle kuruyan 120 bin ağaç için destek bekliyor.

120 binden fazla badem ağacı kurudu. Rakam verecek olursa yalnızca 1 kişinin bin ağacının kuruduğunu biliyoruz. Bunu Adıyaman geneline vurursak ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Çiftçiler bakanlıktan kuruyan badem ağaçlarının yerine yenilerinin verilmesini istedi. Bir ağacın meyve vermesi en az 5 yılı buluyor. Bu emeğin karşılığındaki rakam ise oldukça düşük. 70 bin dekar üzerinde arazimizle rekoltede de üretimde de Türkiye'nin ilk 5 ilinin içindeyiz.

Badem ağacının da fındıkta olduğu gibi destek kapsamına alınmasını bekliyoruz çünkü Karadeniz için fındık neyse, badem de bizim için odur. Bu politikalarla yerli bademi mumla arar hale geliriz” diye konuştu.

Cihan Kizir