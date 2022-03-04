İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP’li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu, terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını 327 kabul oyuyla kaldırmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Terörist Bora ile basına yansıyan fotoğraflarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Güzel'in savcılığa vereceği ifadenin ardından hakkında kamu davası açılıp açılmayacağı değerlendirilecek.

Engin Yağcı
 

İLGİLİ HABER
HDPli Semra Güzel için komisyon kararını verdi HDP'li Semra Güzel için komisyon kararını verdi
İLGİLİ HABER
HDPli Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke HDP'li Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke
İLGİLİ HABER
Semra Güzelin fotoğrafları HDPnin kapatma davasına ek delil Semra Güzel’in fotoğrafları HDP’nin kapatma davasına ek delil
İLGİLİ HABER
HDP Milletvekili Semra Güzelin PKKlı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı HDP Milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.