Milli antrenör Mustafa Durmuşoğlu vefat etti

Boks, Kick Boks, Muay Thai, Vushu sporlarında Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarının spora başlamasında emeği olan ve ‘hocaların hocası' olarak anılan Mustafa Durmuşoğlu hayatını kaybetti. Trabzon'da uzun yıllar Kick Boks İl Temsilciliği görevinde de bulunan Durmuşoğlu'nun vefatı spor camiasında üzüntüyle karşılandı. Milli antrenörün cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Trabzon'da defnedilecek.

Öte yandan Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, milli antrenör Mustafa Durmuşoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulundu.