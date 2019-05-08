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Milli Badmintoncu Ayça'dan bronz madalya

Milli Badmintoncu Ayça'dan bronz madalya
Milli Badmintoncu Ayça'dan bronz madalya

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Ayça Özgür, Hebar Uluslararası 17 Yaş Altı Açık Badminton Turnuvası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde gerçekleşen ve 13 ülkeden toplam 95 sporcunun yer aldığı turnuvada Türk Milli Takımı'nı temsil eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi Ayça Özgür, tek bayanlar kategorisinde üçüncü oldu. Dünya ve Avrupa sıralamasına puan veren turnuvada derece elde etmenin mutluluğunu yaşayan genç sporcu, iddialı yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Osmangazi Belediyespor bünyesindeki sporcuların başarılarından onur duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcu Ayça Özgür'ü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.  

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