Milli Badmintoncu Ayça'dan bronz madalya

Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde gerçekleşen ve 13 ülkeden toplam 95 sporcunun yer aldığı turnuvada Türk Milli Takımı'nı temsil eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi Ayça Özgür, tek bayanlar kategorisinde üçüncü oldu. Dünya ve Avrupa sıralamasına puan veren turnuvada derece elde etmenin mutluluğunu yaşayan genç sporcu, iddialı yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Osmangazi Belediyespor bünyesindeki sporcuların başarılarından onur duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcu Ayça Özgür'ü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.