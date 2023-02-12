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Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük hasarlara sebebiyet veren depremlerde Malatya'da enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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