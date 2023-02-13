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Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı

Depremde hayatını kaybeden Çankaya Belediyesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan, Şehit Yaşar Musaoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kasımpaşa Tarihi Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde de hissedilen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi'nde oynayan Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı. Aydoğan'ın cenaze törenine akrabalarının yanı sıra spor ve medya camiasından birçok isim katıldı.
Şehir Yaşar Musaoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nilay Aydoğan'ın naaşı Kasımpaşa Tarihi Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

Enes Gümüş - Furkan Kayıkçı - Samet Yalçın
 

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