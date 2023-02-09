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Milli boksör Gizem Özer'in teyzesi, depremde yaşamını yitirdi

Milli boksör Gizem Özer'in teyzesi, depremde yaşamını yitirdi
Milli boksör Gizem Özer'in teyzesi, depremde yaşamını yitirdi

Elazığlı milli boksör Gizem Özer’in teyzesi, Malatya’da enkaz altında kalarak vefat etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kaldırılan enkazlarda yaşamını yitiren vatandaşlarımız da belli oluyor. Milli takım ve Elazığ Belediyespor'un şampiyon boksörü Gizem Özer'in teyzesi de Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Güllü Komi (45) depremde yaşamını yitirirken, çocuklarının enkaz altından sağ olarak çıkarıldıklarını bildirildi.

Hüseyin Kabukçu

 

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