Milli boksör Gizem Özer'in teyzesi, depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kaldırılan enkazlarda yaşamını yitiren vatandaşlarımız da belli oluyor. Milli takım ve Elazığ Belediyespor'un şampiyon boksörü Gizem Özer'in teyzesi de Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Güllü Komi (45) depremde yaşamını yitirirken, çocuklarının enkaz altından sağ olarak çıkarıldıklarını bildirildi.

Hüseyin Kabukçu

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