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Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Azerbaycan’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu - Tıkla İzle

Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bugün final müsabakaları yapıldı. Bireysel Kadınlar Finalinde yarışan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, 1.850 puanla altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Aerobik cimnastik disiplininde alt kategorilerde Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, böylelikle kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğunu elde etti. Öte yandan trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin 20.983 puanla dünya sekizincisi oldu.

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