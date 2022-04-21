Milli Eğitim Bakanı Özer: “19 yılda 355 bin derslik sayısından 950 bin derslik sayısına ulaştık”

AK Parti iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı konuşmada, Kilis için bereketli bir gün olduğunu ifade ederek, “Kilis'te eğitim yatırımlarımız yaklaşık 130 milyon TL iken, bugünkü değerlendirme toplantısından sonra 470 milyonluk ilave bütçeyi Kilis'e kazandırmış olduk. Kilis'in eğitim bütçesini 600 milyon TL'ye çıkarmış olduk. Kilis kritik bir ilimizdir. Sınır ilimizdir, çok yük çeken, çile çeken, çilekeş bir ilimizdir. Eğitimde de aynı sorunlar var. Misafirlerimiz var, geçici koruma altında olan Suriyeliler var. Gerçekten çok büyük yatırımlara ihtiyacı vardı. En kısa sürede bu eksiklikleri gidereceğiz. İlave 470 milyon TL ile yatırım ile birlikte bir sonraki ziyaretimizde eğitimle ilgili farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Eğitimde de son 19 yıl daha önceki dönemlerde rastlanmamış bir eğitimde okullaşma oranlarına ulaştık. 355 bin civarında derslik var iken 955 bin dersliğe sahip eğitim sistemimiz var. Bizim eğitim sistemimizde 38 milyon öğrenci var, 1.2 milyon öğretmenin olduğu eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken, 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemimiz var” dedi.

Bakan Özer'e, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir ile sivil toplum örgütü temsilcileri eşlik etti.

Mehmet Ali Dağ