Millî Eğitim Bakanı Özer: 'Eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar afet bölgesindeki eksiklikleri gidereceğiz'

Millî Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi ilan edilen illerdeki eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilerin durumunu yakından takip ediyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi ilan ettiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki gelişmeleri anbean izliyoruz. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri hastanelerde devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Selin sebep olduğu zarar ve mağduriyetlerin giderilmesi için devletimiz her daim milletinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Okullarda hasar tespit çalışmaları yapılarak eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar eksikliklerin giderileceğini belirten Bakan Özer, "Bölgedeki öğretmenlerimizin başta barınma olmak üzere diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için de il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz vasıtasıyla harekete geçtik" dedi.

Utku Şimşek

